Covid oggi Puglia, 497 contagi: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 497 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.784 tamponi. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari 169, Provincia di Bat 15, Provincia di Brindisi 88, Provincia di Foggia 110, Provincia di Lecce 98, Provincia di Taranto 11, Residenti fuori regione 3, Provincia in definizione 3. Le persone attualmente positive sono 7.178. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 149. In terapia intensiva, invece, 25 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 497 ida coronavirus in, 192021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.784 tamponi. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari 169, Provincia di Bat 15, Provincia di Brindisi 88, Provincia di Fa 110, Provincia di Lecce 98, Provincia di Taranto 11, Residenti fuori regione 3, Provincia in definizione 3. Le persone attualmente positive sono 7.178. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 149. In terapia intensiva, invece, 25 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - warburg100 : RT @Elle10_elle: Doveva succedere.???? Mio zio, trisierato da poco, ricoverato oggi per gravi problemi di cuore e difficoltà respiratori. 'No… - Testament73 : RT @Elle10_elle: Doveva succedere.???? Mio zio, trisierato da poco, ricoverato oggi per gravi problemi di cuore e difficoltà respiratori. 'No… -