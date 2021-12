Covid oggi Lombardia, 5.397 contagi e 18 morti: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 5.397 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Da ieri registrati altri 18 morti, che portano il totale delle vittime a 34.736 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Gli attuali positivi sono 67.668 (+ 4.551), mentre i dimessi/guariti sono 895.457 (+828). E’ stato trasmesso al ministero della Salute l’aggiornamento sui posti letto disponibili in area medica per pazienti Covid, che verrà successivamente pubblicato sul sito di Agenas. Con un aumento di 1752 posti letto, il nuovo valore è di 10.237, vicino al tetto massimo di 10.500 posti letto. Non ci sono variazioni nel numero di posti in terapia intensiva che rimane 1.530. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 5.397 ida coronavirus in, 192021, secondo numeri e datideldella regione. Da ieri registrati altri 18, che portano il totale delle vittime a 34.736 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Gli attuali positivi sono 67.668 (+ 4.551), mentre i dimessi/guariti sono 895.457 (+828). E’ stato trasmesso al ministero della Salute l’aggiornamento sui posti letto disponibili in area medica per pazienti, che verrà successivamente pubblicato sul sito di Agenas. Con un aumento di 1752 posti letto, il nuovo valore è di 10.237, vicino al tetto massimo di 10.500 posti letto. Non ci sono variazioni nel numero di posti in terapia intensiva che rimane 1.530. L'articolo proviene da Sbircia la ...

