Covid oggi Italia, 24.259 contagi e 97 morti: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 dicembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97 morti. CAMPANIA – Sono 2.006 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 38.324 test. Tra i 2 decessi, uno è avvenuto nelle ultime 48 ore e uno in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 423 i pazienti Covid ricoverati in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i nuovida coronavirus192021 in, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97. CAMPANIA – Sono 2.006 ida coronavirus in Campania, 192021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2. I nuovi casi sono stati individuati su 38.324 test. Tra i 2 decessi, uno è avvenuto nelle ultime 48 ore e uno in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 31 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 423 i pazientiricoverati in ...

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - ultimenotizie : Sono 82.886 i contagi da #coronavirus in #GranBretagna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del boll… - blue_flag4 : ???? Ricoveri: • Scorsa settimana: ??Ordinari: 6.697 ??TI: 829 • Oggi: ??Ordinari: 7.726 (+1.029) ??TI: 966 (+137)… -