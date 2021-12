Covid oggi Gb, oltre 82mila contagi e 45 morti (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 82.886 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino. Sono stati registrati altri 45 morti. Le cifre sono leggermente più basse, soprattutto per quanto riguarda i nuovi casi, rispetto a quelle degli ultimi giorni. In genere, però, i bollettini dei weekend tendono a presentare numeri più contenuti. La Gran Bretagna ha registrato altri 12.133 casi di variante Omicron: in totale, quelli certificati ufficialmente sono 37.101 ma si ritiene che siano in realtà molti di più. Sulla variante Omicron a oggi “c’è ancora molto che non sappiamo”, le parole del ministro della Sanità britannico, Sajid Javid. “Potrebbe essere troppo tardi per reagire”. Ma bisogna “guardare in modo aperto alle sfide che ci presenta Omicron”, ha poi aggiunto il ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 82.886 ida coronavirus in Gran Bretagna, 19 dicembre 2021, secondo numeri e datidel bollettino. Sono stati registrati altri 45. Le cifre sono leggermente più basse, soprattutto per quanto riguarda i nuovi casi, rispetto a quelle degli ultimi giorni. In genere, però, i bollettini dei weekend tendono a presentare numeri più contenuti. La Gran Bretagna ha registrato altri 12.133 casi di variante Omicron: in totale, quelli certificati ufficialmente sono 37.101 ma si ritiene che siano in realtà molti di più. Sulla variante Omicron a“c’è ancora molto che non sappiamo”, le parole del ministro della Sanità britannico, Sajid Javid. “Potrebbe essere troppo tardi per reagire”. Ma bisogna “guardare in modo aperto alle sfide che ci presenta Omicron”, ha poi aggiunto il ...

