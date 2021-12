Covid oggi Fvg, 487 contagi e 7 morti: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 487 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. Nel dettaglio, su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti scendono a 281, come rende noto il vicegovernatore della ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 487 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 192021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 7. Nel dettaglio, su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%). Anchela prima fascia dio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti scendono a 281, come rende noto il vicegovernatore della ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - sassuolo2000 : Altri 2.500 positivi Covid oggi (19/12) in regione. 16 i decessi - - MGBonollo : @maik89369417 @HuffPostItalia Ti do solo un dato,in una regione messa male come il Veneto: +26% ricoveri Covid in t… -