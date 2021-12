Covid oggi Emilia, 2.500 contagi e 16 morti: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 2.500 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 30.404 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,2%. Dei nuovi contagiati, 1.048 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 549 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 581 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,5 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 2.500 i nuovida coronavirus inRomagna, 192021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 16. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 30.404 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,2%. Dei nuoviati, 1.048 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 549 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 581 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi diè 38,5 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ...

