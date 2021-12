Covid oggi Campania, vietate feste in locali: l’ordinanza di De Luca (Di domenica 19 dicembre 2021) Per i contagi Covid in Campania, oggi è stato deciso il divieto di feste nei locali al chiuso nella Regione. Lo ha stabilito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, con cui viene disposto il divieto di svolgimento di feste scolastiche, di laurea o di compleanno in locali al chiuso. l’ordinanza è stata adottata “in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”. l’ordinanza stabilisce che sono vietate “feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”. Resta consentito “il solo svolgimento di pranzi o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) Per i contagiinè stato deciso il divieto dineial chiuso nella Regione. Lo ha stabilito il presidente della RegioneVincenzo Dein un’ordinanza, che sarà pubblicata in giornata, con cui viene disposto il divieto di svolgimento discolastiche, di laurea o di compleanno inal chiuso.è stata adottata “in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”.stabilisce che sonoed eventi consimili in sale da ballo, discoteche eassimilati”. Resta consentito “il solo svolgimento di pranzi o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, ...

