Covid, oggi 24.259 casi e 97 morti: il bollettino del 19 dicembre 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 19 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 24.259 Decessi: 97 Tamponi effettuati: 566.300 Terapie intensive: +13 Tasso di positività: 4,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 362.275 casi totali: 5.389.155 Decessi: 135.641 Guariti: 4.891.239 In Italia oggi, domenica 19 dicembre 2021, sono stati registrati 24.259 nuovi casi di Covid-19 e 97 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 28.064 e i morti 123. I dati sui nuovi contagi si basano su 566.300 tamponi effettuati (ieri erano stati 697.740): il tasso di positività è al 4,3%, in ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021)ITALIA, ILDI19, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 24.259 Decessi: 97 Tamponi effettuati: 566.300 Terapie intensive: +13 Tasso di positività: 4,3% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 362.275totali: 5.389.155 Decessi: 135.641 Guariti: 4.891.239 In Italia, domenica 19, sono stati registrati 24.259 nuovidi-19 e 97 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 28.064 e i123. I dati sui nuovi contagi si basano su 566.300 tamponi effettuati (ieri erano stati 697.740): il tasso di positività è al 4,3%, in ...

