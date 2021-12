Covid | Noja IV | ' greenpass a 6 mesi e obbligo vaccinale al lavoro'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “Pur nell'incertezza che ancora esiste su Omicron, la comunità scientifica è concorde su due aspetti. Primo: è una variante molto più contagiosa e con ogni probabilità diverrà prevalente in tutta Europa. Secondo: il vaccino continua a dare una buona protezione dalla malattia grave anche rispetto a Omicron e, con la terza dose, si ripristina un soddisfacente grado di immunizzazione dal rischio di contagio. E' quindi più che mai necessario correre con i richiami. Per questo insistiamo sulla necessità di dare subito la possibilità di ricevere la terza dose trascorsi 5dalla somministrazione della prima, così da accelerare il più possibile le tempistiche per la copertura di tutta la popolazione con il booster, inclusi i più giovani”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Lisa, capogruppo in Commissione Affari Sociali. ...

