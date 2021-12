Covid, news. Speranza: "Elevata velocità di trasmissione del virus nel Paese". LIVE (Di domenica 19 dicembre 2021) Potrebbe essere decisa un'ulteriore stretta su obbligo mascherina, tamponi per eventi e locali molto affollati e durata del Green pass. Obbligo vaccinale per chi è in contatto col pubblico. Gli esperti avvertono: la variante raddoppia i contagi ogni tre giorni. Esplodono i casi in Gran Bretagna, a Londra dichiarato lo stato di emergenza, Johnson pensa ad un lockdown natalizio. L'Olanda chiude tutto tranne supermercati e farmacie, fino almeno al 14 gennaio sarà lockdown Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 dicembre 2021) Potrebbe essere decisa un'ulteriore stretta su obbligo mascherina, tamponi per eventi e locali molto affollati e durata del Green pass. Obbligo vaccinale per chi è in contatto col pubblico. Gli esperti avvertono: la variante raddoppia i contagi ogni tre giorni. Esplodono i casi in Gran Bretagna, a Londra dichiarato lo stato di emergenza, Johnson pensa ad un lockdown natalizio. L'Olanda chiude tutto tranne supermercati e farmacie, fino almeno al 14 gennaio sarà lockdown

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - glorybox___ : RT @rep_roma: Covid, dal 23 dicembre obbligatorie le mascherine all'aperto nel Lazio. Troppa folla in centro: chiusure nele strade dello sh… - Cirenderaliberi : Sileri assicura: 'Nessun obbligo vaccinale per i bimbi' -