Covid, news. Il bollettino: 24.259 nuovi casi e 97 morti. Tasso positività al 4,3%. LIVE (Di domenica 19 dicembre 2021) In aumento terapie intensive (+13) e ricoveri (+150). Tasso di positività al 4,3%. Secondo una circolare del ministero della Salute, l'Italia si trova "in fase epidemica acuta" a causa di un'"elevata velocità di trasmissione del virus nel Paese". Per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta sulle misure per contenere la diffusione del virus Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 dicembre 2021) In aumento terapie intensive (+13) e ricoveri (+150).dial 4,3%. Secondo una circolare del ministero della Salute, l'Italia si trova "in fase epidemica acuta" a causa di un'"elevata velocità di trasmissione del virus nel Paese". Per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta sulle misure per contenere la diffusione del virus

