Covid | news Anestesisti | “Verso +70% ricoveri intensive in 3 settimane” LIVE

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministero della Salute chiede alle Regioni di rafforzare le misure di assistenza: "Il Paese è in una fase epidemica acuta". Appello degli: "Lockdown stringente per i non vaccinati". Per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta sulle misure per contenere la diffusione del virus

...meno di due settimane perché Omicron diventasse la variante dominante del- 19 in Irlanda, mostrando così quanto sia contagiosa", ha dichiarato il chief medical officer Tony Holohan a Rte. ...Sono 376 i ricoverati perin Liguria, quattro persone in più rispetto al giorno prima, di cui 29 in terapia intensiva. Sul totale dei ricoverai in intensiva 24 non risultano vaccinati. Quattro ...21:22Claudio Fava: : «Mi candiderò a presidente della Regione Siciliana» 21:22Nuova tegola su Johnson, ripreso a bere vino con amici durante il lockdown 21:04Marineo, il cuore non basta: il Canicattì ...Non c’è pace per Boris Johnson, dopo le difficoltà del suo governo nel contenere la nuova ondata di Covid-19 che sta mettendo a dura prova la Gran Bretagna, le delusioni elettorali, le polemiche per l ...