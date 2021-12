Covid | ministero “Fase pandemica acuta Regioni rafforzino misure”

(Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si trova in “unacaratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus Sars Cov-2 nella maggior parte del paese” e per questo è necessario “il rafforzamento delleorganizzative per la gestione dell’attualeepidemica” da Coronavirus. E’ in sintesi il contenuto del documento a firma del direttore della programmazione sanitaria deldella Salute Andrea Urbani e del direttore generale Giovanni Rezza. Ildella Salute ritiene quindi “importante raccomandare la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte leorganizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della domanda di assistenza sanitaria legata ...

... i cui contenuti sono stati anticipati oggi da Repubblica , ilchiede una 'tempestiva ... Considerando gli altri Paesi, 'è chiaro come l'introduzione della certificazione verde- 19 in ...L'Italia si trova 'in fase epidemica acuta', così riporta la circolare deldella Salute. Intanto per giovedì 23 dicembre è fissata la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere un'ulteriore stretta su obbligo mascherina, tamponi per eventi e locali molto ...Il ministero della Salute ritiene quindi “importante raccomandare ... garantendo l’adeguata presa in carico dei pazienti affetti da Covid-19 in relazione alle specifiche necessità assistenziali”.secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. (Adnkronos) Attualmente ci sono in tutta la regione 60.161 positivi (+1.756 ...