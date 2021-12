Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 28.632 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 28.064 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - repubblica : Covid, negli ospedali reparti e terapie intensive verso i 10 mila posti letto occupati. Il ministero: 'Attivare tut… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, ministero “Fase pandemica acuta. Regioni rafforzino misure” - - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministero: 'Fase acuta, Regioni rafforzino misure assistenziali' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ministero

TGCOM

...revoca del Green pass ai positivi La raccomandazione è contenuta in una circolare del... cresce il numero degli ospedalizzati: il tasso di occupazione dei pazienti- 19 nelle terapie ...Ildella Salute, in una circolare a Regioni e Comuni, raccomanda una 'tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte a fronteggiare nelle prossime settimane un ...La variante Omicron ora preoccupa, così come l'aumento costante dei contagi delle ultime settimane anche in Italia. E il governo interviene: il prossimo 23 dicembre ...ROMA. Nuove misure anti-Covid sotto l’albero. Una cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e un Consiglio dei ministri, entrambi previsti il 23 dicembre, ...