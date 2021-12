Covid, Meloni: “Su tamponi giravolta del governo, se utili gratis per tutti” (Di domenica 19 dicembre 2021) Si accende il dibattito sull’ipotesi del tampone Covid per entrare nei locali al chiuso, tipo discoteche, anche per i vaccinati. “Apprendiamo dalla stampa l’ennesima giravolta del ‘governo dei migliori’: dopo averci detto che i tamponi erano inutili, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici” dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Non è la prima volta che la maggioranza contraddice se stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il Covid – dice Meloni – Fratelli d’Italia, che al contrario ha sempre considerato i test uno strumento valido per il contrasto della pandemia, ha da tempo chiesto che questi ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) Si accende il dibattito sull’ipotesi del tamponeper entrare nei locali al chiuso, tipo discoteche, anche per i vaccinati. “Apprendiamo dalla stampa l’ennesimadel ‘dei migliori’: dopo averci detto che ierano in, pare che l’esecutivo stia studiando una norma per renderli necessari per partecipare a feste ed eventi pubblici” dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Non è la prima volta che la maggioranza contraddice se stessa, dimostrando di procedere a tentoni e di non avere in mente una reale strategia per affrontare il– dice– Fratelli d’Italia, che al contrario ha sempre considerato i test uno strumento valido per il contrasto della pandemia, ha da tempo chiesto che questi ...

