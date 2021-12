Covid Lombardia, ricoveri in salita: la Regione aumenta i posti letto. Fontana: possibile zona gialla dopo Natale (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospedali in Lombardia, la Regione aumenta da 8.485 a 10.237 i posti letto nei reparti Covid. Terapie intensive da 1.530 a 1.550 pazienti. Ancora in stand-by l’hub in Fiera. Il presidente Fontana: zona gialla, tutto dipenderà dai prossimi due giorni Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospedali in, lada 8.485 a 10.237 inei reparti. Terapie intensive da 1.530 a 1.550 pazienti. Ancora in stand-by l’hub in Fiera. Il presidente, tutto dipenderà dai prossimi due giorni

Advertising

Corriere : In Lombardia triplicate le richieste di tamponi: code e tracciamento in crisi. Alcune farmacie si arrendono - Corriere : In Lombardia triplicate le richieste di tamponi: code e tracciamento in crisi. Alcune f... - Corriere : Ricoveri in salita, la Lombardia aumenta i posti letto. Fontana: possibile zona gialla dopo Natale - danieledv79 : RT @Corriere: Ricoveri in salita, la Lombardia aumenta i posti letto. Fontana: possibile zona gialla ... - StefaniaChiale : La #Lombardia aumenta i posti letto in area medica e terapia intensiva (cosa significa e perché è importante farlo,… -