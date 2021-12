Covid Italia, Rasi: “Vicini a zona arancione? Temo di sì” (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Italia vicina alla zona arancione? “Temo di sì. Sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19. “Resta da capire se è solo la progressione della Delta” sottolinea Rasi riguardo al possibile effetto della variante Omicron. Secondo Rasi è importante la corsa per “la terza dose” mentre si registra “un buon numero di prime dosi”. “Prima di arrivare al lockdown in senso stretto – dice Rasi – sicuramente mascherine all’aperto, evitare assembramenti, distanziamento, finalmente c’è un inizio di cultura di gestione dei flussi” delle persone nelle strade. Quanto al green ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) L’vicina alla? “di sì. Sta continuando a salire l’occupazione dei posti ospedalieri”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido, già direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza-19. “Resta da capire se è solo la progressione della Delta” sottolineariguardo al possibile effetto della variante Omicron. Secondoè importante la corsa per “la terza dose” mentre si registra “un buon numero di prime dosi”. “Prima di arrivare al lockdown in senso stretto – dice– sicuramente mascherine all’aperto, evitare assembramenti, distanziamento, finalmente c’è un inizio di cultura di gestione dei flussi” delle persone nelle strade. Quanto al green ...

