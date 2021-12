Covid Italia e vaccini, Rasi: “Variante Omicron può sparigliare carte” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La Omicron potrebbe sparigliare completamente le carte, mentre la Variante Delta sembra ancora prevalente ed è in qualche modo sotto un controllo accettabile”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea del farmaco (Ema) e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. “Due domande su Omicron stanno trovando risposte, anche se non ancora definitive. Qual è la severità della malattia, con il conseguente peso sui reparti ospedalieri? E quanto riuscirà ad evitare l’immunità indotta dai vaccini?”, dice Rasi. Dobbiamo assumere che i vaccini saranno ‘bucati’? “Dobbiamo assolutamente prevedere quello scenario. Le prime osservazioni scientifiche che ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) “Lapotrebbecompletamente le, mentre laDelta sembra ancora prevalente ed è in qualche modo sotto un controllo accettabile”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido, già direttore dell’agenzia europea del farmaco (Ema) e oggi consulente del commissario per l’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo. “Due domande sustanno trovando risposte, anche se non ancora definitive. Qual è la severità della malattia, con il conseguente peso sui reparti ospedalieri? E quanto riuscirà ad evitare l’immunità indotta dai?”, dice. Dobbiamo assumere che isaranno ‘bucati’? “Dobbiamo assolutamente prevedere quello scenario. Le prime osservazioni scientifiche che ...

