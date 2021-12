Covid Italia, Di Maio: “Linea dura tutela la salute ed evita lockdown” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La Linea dura del governo contro il virus serve, da una parte, a tutelare la salute dei cittadini, dall’altra a fare ripartire l’Italia evitando nuovi lockdown, cosa che invece sta accadendo proprio in queste ore ad esempio nei Paesi Bassi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla situazione coronavirus in Italia. “La situazione all’estero dimostra quindi che l’atteggiamento dell’Italia è stato il più prudente, e siamo riusciti a mettere il Paese in sicurezza, ma ancora non è finita. Avanti così, con senso di responsabilità” sottoLinea Di Maio. “Chi oggi pensa a un voto anticipato – scrive ancora nel post – dovrebbe assumersi la responsabilità davanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ladel governo contro il virus serve, da una parte, are ladei cittadini, dall’altra a fare ripartire l’ndo nuovi, cosa che invece sta accadendo proprio in queste ore ad esempio nei Paesi Bassi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, sulla situazione coronavirus in. “La situazione all’estero dimostra quindi che l’atteggiamento dell’è stato il più prudente, e siamo riusciti a mettere il Paese in sicurezza, ma ancora non è finita. Avanti così, con senso di responsabilità” sottoDi. “Chi oggi pensa a un voto anticipato – scrive ancora nel post – dovrebbe assumersi la responsabilità davanti ...

