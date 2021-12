Covid, in Lombardia nuovo aumento di posti letto in area medica: 1.752 in più (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo comunica l’Assessorato regionale al Welfare: il nuovo valore totale è 10.237 posti. I posti in terapia intensiva, invece, restano 1.530. Fontana: «Siamo ancora in una situazione abbastanza sotto controllo. Invieremo i numeri martedì, tutto dipenderà dai prossimi due giorni». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo comunica l’Assessorato regionale al Welfare: ilvalore totale è 10.237. Iin terapia intensiva, invece, restano 1.530. Fontana: «Siamo ancora in una situazione abbastanza sotto controllo. Invieremo i numeri martedì, tutto dipenderà dai prossimi due giorni».

