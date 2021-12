Covid, in Lombardia 5.397 nuovi positivi con 132 mila tamponi. A Bergamo +337 casi (Di domenica 19 dicembre 2021) I dati di domenica 19 dicembre nel report del ministero della Salute. Tasso di positività stabile al 4%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) I dati di domenica 19 dicembre nel report del ministero della Salute. Tasso dità stabile al 4%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva.

Advertising

Corriere : In Lombardia triplicate le richieste di tamponi: code e tracciamento in crisi. Alcune farmacie si arrendono - Corriere : In Lombardia triplicate le richieste di tamponi: code e tracciamento in crisi. Alcune f... - MediasetTgcom24 : Mantova, in terapia intensiva il no vax Maurizio Buratti: si vantava di aver fatto l'untore Covid in un supermercat… - infoitinterno : Coronavirus Lombardia, oggi 5.397 contagi Covid e 18 morti: il bollettino del 19 dicembre - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento del 19 dicembre -