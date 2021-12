Covid: in Campania oltre 2mila positivi, sale indice contagio (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora, alto, in Campania, il numero dei casi positivi al Covid e aumenta l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 2.006 i positivi su 38.324 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 5,19%, oggi sale al 5,23%. Una persona è morta nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali la situazione resta stabile nei reparti di terapia intensiva con 31 posti letto occupati; in degenza lieve aumento di ricoveri che salgono a 423 (+5 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora, alto, in, il numero dei casiale aumenta l’di. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regionesono 2.006 isu 38.324 test esaminati. Se ieri l’diera pari al 5,19%, oggial 5,23%. Una persona è morta nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali la situazione resta stabile nei reparti di terapia intensiva con 31 posti letto occupati; in degenza lieve aumento di ricoveri che salgono a 423 (+5 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

