Covid | il bollettino di oggi 19 dicembre

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - leggoit : Covid, il bollettino di oggi domenica 19 dicembre 2021: 24.259 nuovi contagi e 97 vittime. Aumentano ricoveri e ter… - StefaniaFalone : Bollettino Covid di oggi 19 dicembre 2021: 24.259 casi e 97 morti, tasso di positività al 4,3% - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 19 dicembre - news_bologna : Covid, il bollettino dell'Emilia Romagna: 2.500 casi e 16 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.006 positivi su 38.324 tamponi esaminati , 250 in meno di ieri con 5.Olbia . La Regione Sardegna ha emanato un nuovosul Coronavirus. "In Sardegna si registrano oggi 222 ulteriori casi confermati di positività al, sulla base di 2652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e ...Sono 24.259 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 28.064 contagi di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono invece 97.Il bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in Campania, aggiornato a oggi, domenica 19 dicembre 2021. Di seguito i dati pubblicati dalla Regione in merito all’impatto del Covid-19 sul territori ...