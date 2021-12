COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 879 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 79 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 7, residenti nel comune di Avellino; – 5, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 3, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 5, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 879 tamponi effettuati sono risultate positive al79 persone: – 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 5, residenti nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 7, residenti nel comune di; – 5, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Casalbore; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Fontanarosa; – 3, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 5, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel ...

