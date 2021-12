Covid, i dati: 24.259 nuovi contagi e 97 decessi. Tasso di positività al 4,28%, crescono i ricoveri ordinari (+150) e le terapie intensive (+78) (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i positivi al test del SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri (28.064). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono però oltre 100mila in meno (566.300 contro 697.740) per un Tasso di positività in risalita al 4,28% dal 4% di ieri. Le nuove vittime sono 97, mentre ieri erano state 123. Negli ospedali i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari sono 7.726, 150 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 966, 13 in più, con 78 nuovi ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i positivi al test del SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri (28.064). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono però oltre 100mila in meno (566.300 contro 697.740) per undiin risalita al 4,28% dal 4% di ieri. Le nuove vittime sono 97, mentre ieri erano state 123. Negli ospedali i posti letto occupati da pazientinei repartisono 7.726, 150 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 966, 13 in più, con 78ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

