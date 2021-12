Covid | i dati | 24 259 nuovi contagi e 97 decessi | crescono ricoveri ordinari e intensive +15mila casi e 174 morti dalla settimana precedente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i positivi al test del SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri (28.064). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono però oltre 100mila in meno (566.300 contro 697.740) per un tasso di positività in risalita al 4,28% dal 4% di ieri. Le nuove vittime sono 97, mentre ieri erano state 123. Negli ospedali i posti letto occupati da pazientinei repartisono 7.726, 150 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 966, 13 in più, con 78ingressi. Iregistrati nel’arco dell’ultimasono 163.648, un dato in continua ascesa: nelladal 6 al 12 dicembre erano stati 116.499, in quella 29 novembre-5 dicembre 101.313, in quella 22-28 novembre 82.158, in ...