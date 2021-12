Covid | Gran Bretagna valuta restrizioni prima di Natale Omicron? Forse è troppo tardi

(Di domenica 19 dicembre 2021) New York, 19 dicembre 2021 - La varianteriaccende l 'incubonel mondo. La, dopo che il premier Boris Johnson fino a pochi giorni fa aveva escluso anche solo il ricorso a ...

New York, 19 dicembre 2021 - La variante Omicron riaccende l 'incubonel mondo. LaBretagna , dopo che il premier Boris Johnson fino a pochi giorni fa aveva escluso anche solo il ricorso a un piano B , ora apre a nuove restrizioni "già prima di Natale". E ......persone che rientrano dallaBretagna. Se si arriva a Parigi o a Nizza dall'Italia bisognerà esibire solo il Green pass base . Perché ogni Paese ha regole proprie? Nonostante il certificato...Di fronte a un aumento esponenziale di casi di coronavirus, tanto da metterla al secondo posto dietro solo alla Gran Bretagna, la Danimarca corre ai ripari. Le autorità hanno deciso che per tutto il m ...sono 6 i temi che domineranno l'Healthcare nella fase post-Covid: il luogo di cura destinato anche a spostarsi dalle strutture specializzate alle case dei pazienti; l’inizio del percorso di cura in ...