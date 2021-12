Covid | fase acuta per l' Italia Gli anestesisti | ' +70% di ricoveri terapia intensiva Lockdown per non vaccinati'

(Di domenica 19 dicembre 2021)epidemica '' per l'. E' così che il Ministero della Salute definisce la situazione attuale della Penisola minacciata dal. Perciò, invita tutte le Regioni ad alzare la guardia ...

epidemica 'acuta' per l'Italia. E' così che il Ministero della Salute definisce la situazione attuale della Penisola minacciata dal. Perciò, invita tutte le Regioni ad alzare la guardia ...Fase epidemica «acuta» per l'Italia. E' così che il Ministero della Salute definisce la situazione attuale della Penisola minacciata dal covid. Perciò, ...Il ministro della Salute chiarisce che non sono state prese ancora decisioni su eventuali nuove misure restrittive e sottolinea: "Terza dose e ...