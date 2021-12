Covid e vaccini in Italia, Rasi: “Variante Omicron può sparigliare carte” (Di domenica 19 dicembre 2021) “La Variante Omicron potrebbe sparigliare completamente le carte, mentre la Variante Delta sembra ancora prevalente ed è in qualche modo sotto un controllo accettabile”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido Rasi, già direttore dell’agenzia europea del farmaco (Ema) e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo. “Siamo vicini alla zona arancione? Temo di sì. L’occupazione dei Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 19 dicembre 2021) “Lapotrebbecompletamente le, mentre laDelta sembra ancora prevalente ed è in qualche modo sotto un controllo accettabile”. Lo afferma, a ‘Mezz’ora in +’, Guido, già direttore dell’agenzia europea del farmaco (Ema) e oggi consulente del commissario per l’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo. “Siamo vicini alla zona arancione? Temo di sì. L’occupazione dei

Advertising

GuidoDeMartini : I VACCINI POTREBBERO AVER FATTO NASCERE NUOVE VARIANTI. Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione i… - Corriere : Dalle 5 l’Olanda in lockdown fino al 14 gennaio. Rutte: «Variante più veloce del previ... - fattoquotidiano : LA GUERRA DEI VACCINI I media Uk: “Pfizer pagava gli esperti per screditare AstraZeneca” [di Stefano Vergine] - ITedesca : RT @danielamartani: Brian May, il leggendario chitarrista dei Queen, si è preso il #covid nonostante le 3 dosi di #vaccini #pzifer, lo scri… - Larisa40765958 : RT @FmMosca: Sono la prova che il COVID si può curare. In casa mia siamo stati tutti positivi sintomatici, tutti curati da @barbarab1974 e… -