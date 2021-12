Covid e contagi | perché in Italia potrebbe non succedere come nel Regno Unito

Advertising

petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - galeazzobignami : Contagi +36% rispetto a un anno fa. Bisognerà che qualcuno insegni al Covid a leggere la Gazzetta Ufficiale e i de… - repubblica : Covid, lo spettro dei 50mila contagi spinge il governo verso la stretta di Capodanno: le misure - A_Gentili : RT @antonio_bordin: Gran Bretagna, che ha anticipato il #booster a tre mesi, è sommersa dai contagi. Olanda richiude. Il resto d’Europa è v… - manuel_y_jesus_ : RT @antonio_bordin: Gran Bretagna, che ha anticipato il #booster a tre mesi, è sommersa dai contagi. Olanda richiude. Il resto d’Europa è v… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

l'aumento deiin Italia si riflette anche nello staff di . Lo ha confermato , durante un collegamento con ...di ieri è il mio di oggi' - ha spiegato Mara Venier a Milly Carlucci - 'Ilha ......l'introduzione di nuove restrizioni dopo l'aumento di casi diinnescato dalla variante Omicron, che -secondo il ministro Sajid Javid - in Gran Bretagna è ormai responsabile del 60% dei. ...Sarà pubblicata in giornata l’ordinanza n.28 a firma del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19. Se ne anticipano i contenuti: – Fatta salv ...Il virus rallenta la sua corsa in Veneto, dove si registrano 3.442 nuovi positivi, mentre la Toscana si ferma a 1370 casi. Il governo studia le misure per salvare il Natale ...