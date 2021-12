Covid | circolare del Ministero alle Regioni | rafforzare l’assistenza Con Omicron è nuova fase acuta

Advertising

...ai vaccini attualmente in uso non sono ancora chiaramente definite - si afferma nella- ... garantendo l'adeguata presa in carico dei pazienti affetti da- 19 in relazione alle ...La nuova più contagiosa variante sembrerebbedi meno in Italia, e questo ci darebbe ... consulente del commissario all'emergenzaFigliuolo, per il quale il sequenziamento del virus va ...Una circolare che sembra una sorta di SOS. L'ha inviata il Ministero della salute alle Regioni: dice che l'Italia è in una fase epidemica acuta, caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione ...REGGIO EMILIA – Dire che i sanitari non ce la fanno più è usare un eufemismo: “Ci sono colleghi che si sono ammalati, colleghi che sono morti. Da due anni 7-12 ore dentro le tute, col pannolone per no ...