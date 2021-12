Covid Campania, 2.256 casi e 6 morti: l'indice di contagio sale al 5,19% (Di domenica 19 dicembre 2021) Coronavirus in Campania, continuano ad aumentare il numero dei positivi e l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 2.256 casi su 43.426 test, 415... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 dicembre 2021) Coronavirus in, continuano ad aumentare il numero dei positivi e l'di. L'Unità di crisi della Regione segnala 2.256su 43.426 test, 415...

Advertising

MauroCapozza : RT @cardinale_anna: Complimenti alla Campania. E le altre regioni? @RegLombardia che fate? Tutti i ragazzi stanno attraversando una frase… - LuigiF97101292 : RT @EmeiMarkus: Questa la dichiarazione #Campania #DeLuca #lariachetira #lariachetirala7 #Covid_19 #NoGreenPass #NoVax #16dicembre https:… - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 2.256 positivi su 43.426 test proc… - arabellara : RT @GiampaoloRossi: Regione Campania: 'per contrastare e prevenire il contagio Covid', #DeLuca ordina che non si può bere Coca Cola e chino… - QualeFuturo : RT @GiampaoloRossi: Regione Campania: 'per contrastare e prevenire il contagio Covid', #DeLuca ordina che non si può bere Coca Cola e chino… -