Covid: bimba di sei mesi intubata. Trasportata con volo dell'Aeronautica al Bambin Gesù (Di domenica 19 dicembre 2021) Una bimba di 6 mesi questa notte è stata ricoverata al Bambino Gesù , trasferita dall' ospedale di Cosenza con polmonite bilaterale da Covid. La bimba - fa sapere l'assessore regionale alla Sanità ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Unadi 6questa notte è stata ricoverata al, trasferita dall' ospedale di Cosenza con polmonite bilaterale da. La- fa sapere l'assessore regionale alla Sanità ...

ItalianAirForce : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una… - repubblica : Covid, bimba in gravi condizioni trasportata in aereo da Lamezia a Roma - SM_Difesa : #TrasportoSanitarioUrgente con un C-130J dell’#AeronauticaMilitare da Lamezia Terme a Ciampino di una bimba di 6 me… - Devabole : RT @repubblica: Covid, bimba in gravi condizioni trasportata in aereo da Lamezia a Roma - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Covid, bimba in gravi condizioni trasportata in aereo da Lamezia a Roma -