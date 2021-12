Covid | bambina di 6 mesi trasportata d’urgenza con volo militare da Lamezia al Bambino Gesù di Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si è concluso alle 23:20 di ieri unsanitario urgente a bordo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea dell’Aeronautica, che ha trasportato dall’aeroporto diTerme a quello di Ciampino unadi seiricoverata in gravi condizioni per i sintomi del19. La piccola, intubata e costantemente assistita da un’équipe medica, è stata imbarcata sul velida trasporto all’interno di un’ambulanza. Ad assistere la bimba durante tutto ildi trasferimento una équipe di personale sanitario specializzato. Una volta che il veliè atterrato a Ciampino, alle ore 23:20, la piccola paziente è stataimmediatamente in ambulanza all’Ospedale Pediatrico ...