Covid | 24 259 nuovi casi e 97 decessi in 24 ore

(Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.259 idi Coronavirus in Italia (ieri 28.064) a fronte di 566.300 tamponi effettuati su un totale di 130.368.736 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 97 i(ieri 123), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 135.641. Con quelli del 19 dicembre diventano 5.389.155 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 362.275 (+14.803), 353.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 7.626 di cui 966 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.891.239 con un incremento di 9.403 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di...

Sono 24.i positivi al test del SARS - CoV - 2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo ... Negli ospedali i posti letto occupati da pazientinei reparti ordinari sono 7.726 , 150 in ...Leggi anche: 24.casi in Italia, 97 morti, positività al 4,3% Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +30) con 78 ingressi del giorno, e salgono a 966Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato per giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi una riunione della cabina di regia sul Covid ...Nell'ultimo giorno sono morte 97 persone affette da Coronavirus per un totale di 135.641 decessi dall'inizio dell'epidemia.