Covid-19, Olanda: scatta nuovo lockdown, come a inizio pandemia. La disfatta del premier Rutte (Di domenica 19 dicembre 2021) Il governo ha deciso di seguire il consiglio della squadra nazionale per la gestione dell'epidemia, l'Outbreak Management Team (Omt), che aveva raccomandato di chiudere la maggior parte dei settori possibili L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - SkyTG24 : Covid Olanda, premier Rutte annuncia lockdown da domani contro variante Omicron - FirenzePost : Covid-19, Olanda: scatta nuovo lockdown, come a inizio pandemia. La disfatta del premier Rutte - MeleoFernando : RT @antonio_bordin: Gran Bretagna, che ha anticipato il #booster a tre mesi, è sommersa dai contagi. Olanda richiude. Il resto d’Europa è v… -