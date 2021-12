Così muore la civiltà del lavoro (Di domenica 19 dicembre 2021) Filippo aveva vent’anni. Veniva da Coazze, un paesino della provincia piemontese, dove viveva con la famiglia. Gente onesta. Gente che si guadagna il pane con il sudore del lavoro. Era un “acrobata delle gru”. Li chiamano Così, quelli che, come lu ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) Filippo aveva vent’anni. Veniva da Coazze, un paesino della provincia piemontese, dove viveva con la famiglia. Gente onesta. Gente che si guadagna il pane con il sudore del. Era un “acrobata delle gru”. Li chiamano, quelli che, come lu ... sul sito.

Advertising

Hersi_Lia : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… - thales_gomez : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… - fravella74 : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… - BernardShakey11 : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… - ShellyJ08505319 : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… -

Ultime Notizie dalla rete : Così muore Mina Welby a 15 anni dalla morte del marito: 'La battaglia continua' ... casomai salvare la vita 'vera' della persona: lo dice anche la Chiesa la vita non muore, la vita ... Così come è legale l'aiuto al suicidio sulla base della sentenza della Corte costituzionale', ...

Mamma da poche settimane, muore per arresto cardiaco ... ancor più inconcepibile che ad andarsene sia un figlio che ha appena messo al mondo una creatura - dice - possiamo solo manifestare il nostro grande dolore e stringerci alla famiglia colpita così ...

Medico chirurgo muore a 68 anni e dona gli organi. “Così la vita continua” Onda Tv ... casomai salvare la vita 'vera' della persona: lo dice anche la Chiesa la vita non, la vita ...come è legale l'aiuto al suicidio sulla base della sentenza della Corte costituzionale', ...... ancor più inconcepibile che ad andarsene sia un figlio che ha appena messo al mondo una creatura - dice - possiamo solo manifestare il nostro grande dolore e stringerci alla famiglia colpita...