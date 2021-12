Così il Covid ha cambiato le app di incontri (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Cambiate, cresciute, forse persino maturate. La pandemia ha trasformato le app di appuntamenti, diventate sempre più popolari e remunerative. Anche per loro c'è un pre e un post Covid. Lo dicono i numeri o lo spiegano le stesse applicazioni, che tra dati e previsioni hanno fatto capire come potrebbero essere nei prossimi anni. La crescita delle app di dating La crescita è tutta nei numeri. Secondo i dati raccolti da Business of Apps, nel 2020 le app di dating hanno incassato circa 3 miliardi di dollari. Tra gennaio e settembre 2021, il leader di mercato Match Group (cui fa capo, tra le altre, Tinder) ha fatturato quasi 2,2 miliardi e il principale concorrente Bumble (che include anche Badoo) oltre 557 milioni. In sostanza: nel giro di nove mesi, le due principali società del settore hanno incassato poco meno dell'intero mercato in tutto il 2020. Dal secondo ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Cambiate, cresciute, forse persino maturate. La pandemia ha trasformato le app di appuntamenti, diventate sempre più popolari e remunerative. Anche per loro c'è un pre e un post. Lo dicono i numeri o lo spiegano le stesse applicazioni, che tra dati e previsioni hanno fatto capire come potrebbero essere nei prossimi anni. La crescita delle app di dating La crescita è tutta nei numeri. Secondo i dati raccolti da Business of Apps, nel 2020 le app di dating hanno incassato circa 3 miliardi di dollari. Tra gennaio e settembre 2021, il leader di mercato Match Group (cui fa capo, tra le altre, Tinder) ha fatturato quasi 2,2 miliardi e il principale concorrente Bumble (che include anche Badoo) oltre 557 milioni. In sostanza: nel giro di nove mesi, le due principali società del settore hanno incassato poco meno dell'intero mercato in tutto il 2020. Dal secondo ...

