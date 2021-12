Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 dicembre: 24.259 nuovi casi, i morti sono 97 (Di domenica 19 dicembre 2021) sono 24.259 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 28.064), a fronte di 566.300 tamponi giornalieri effettuati (ieri 697.740). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,3% (ieri era al 4%). sono 97 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia. Le terapie intensive sono 966 (+13 rispetto a ieri), con 78 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 19 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 dicembre 2021)24.259 icontagi di Covid-19 in(ieri 28.064), a fronte di 566.300 tamponi giornalieri effettuati (ieri 697.740). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,3% (ieri era al 4%).97 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia. Le terapie intensive966 (+13 rispetto a ieri), con 78ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 19sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

