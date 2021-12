Coronavirus, i dati di domenica 19 dicembre: +501 casi a Monza e Brianza, altre 18 vittime in Lombardia (Di domenica 19 dicembre 2021) Crescono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti Covid della Lombardia, a Monza e Brianza i nuovi contagi domenica 19 dicembre sono 501. altre 18 vittime nella regione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 19 dicembre 2021) Crescono i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti Covid della, ai nuovi contagi19sono 501.18nella regione.

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva iniziano… - AleRepossi : #Covid19: sono 242 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: i dati del 19 dicembre - - Fprime86 : RT @SkySport: Coronavirus, i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Covid19 #Coronavirus - infoitinterno : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 24.259 casi e 97 morti, i dati di domenica 19 dicembre -