Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 19 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino della Regione Campania (via social)Il bollettino Regione di oggi: 2.006 positivi, 38.324 tamponi, 1 morti (nelle ultime quarantotto ore; 1 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Diga Campolattaro: in Campania la più grande opera idrica del Sud Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 31 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 423 occupati.

