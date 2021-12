Coronavirus | 24 259 contagi in un giorno | aumentano ricoveri +150 e tasso di positività 4 | 3% 97 i morti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il bollettino del 19 dicembre 2021 Sono 97 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 135.641. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +24.259 positivi. Sono 5.389.155 i casi totali da inizio pandemia, mentre 362.275 è il numero degli attualmente positivi. La situazione negli ospedali Sono 7.726 i ricoverati con sintomi negli ospedali del Paese. In 966 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 78 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 362.275 seguono un regime di isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 4.891.239. Tamponi ediI dati sulla situazione epidemiologica in Italia ...

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.