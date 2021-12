Coprifuoco o lockdown a Natale 2021, l’ipotesi per limitare i contagi in Italia: ecco cosa sappiamo (Di domenica 19 dicembre 2021) I contagi in Italia sono in aumento, così come le terapie intensive e i pazienti ricoverati in ospedale: solo ieri si sono registrati oltre 28.000 contagiati e 123 morti, con la variante Omicron (e non solo) che continua a circolare. L’allerta, quindi, resta massima e non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Il Governo, in occasione delle festività natalizie, starebbe pensando di introdurre l’obbligo della mascherina all’aperto (e non solo in quelle vie dello shopping a rischio assembramenti) e di chiedere un tampone (oltre al Green Pass) per accedere nei luoghi chiusi e affollati come le discoteche. Solo giovedì, dopo la riunione con gli enti locali, si saprà con certezza quali saranno le misure, ma intanto Draghi e la sua squadra starebbe valutando, stando a un’indiscrezione riportata dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Iinsono in aumento, così come le terapie intensive e i pazienti ricoverati in ospedale: solo ieri si sono registrati oltre 28.000ati e 123 morti, con la variante Omicron (e non solo) che continua a circolare. L’allerta, quindi, resta massima e non è ancora arrivato il momento di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Il Governo, in occasione delle festività natalizie, starebbe pensando di introdurre l’obbligo della mascherina all’aperto (e non solo in quelle vie dello shopping a rischio assembramenti) e di chiedere un tampone (oltre al Green Pass) per accedere nei luoghi chiusi e affollati come le discoteche. Solo giovedì, dopo la riunione con gli enti locali, si saprà con certezza quali saranno le misure, ma intanto Draghi e la sua squadra starebbe valutando, stando a un’indiscrezione riportata dal ...

