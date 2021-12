Coppa di Francia, Milik trascina il Marsiglia. Il Psg avanza, Icardi gol (Di lunedì 20 dicembre 2021) Splende in Europa League (quattro gol nelle ultime tre, Lazio compresa), latita in Ligue 1 (in panchina nella vittoria contro lo Strasburgo) e si rialza in Coppa di Francia . L'ex Napoli Arkadiusz ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Splende in Europa League (quattro gol nelle ultime tre, Lazio compresa), latita in Ligue 1 (in panchina nella vittoria contro lo Strasburgo) e si rialza indi. L'ex Napoli Arkadiusz ...

Advertising

tvdellosport : ??Cancellato il match di Coppa di Francia tra #Paris e #Lione Durante l’intervallo scoppia il caos con i tifosi d… - GoalItalia : Il Bordeaux vince 10-0 in Coppa di Francia: l'ex Milan Niang segna 4 goal nel giorno del suo compleanno ?? - junews24com : Icardi Juve: l'argentino torna al gol col Psg. 3-0 in Coppa di Francia! - - sportface2016 : #CoupedeFrance #EFAPSG Coppa di Francia, gli highlights e tutti i gol di #FeigniesAulnoye-#PSG 0-3 (VIDEO) - tommasoarmando2 : Questo pesantissimo gol in coppa di Francia contro degli scappati di casa porta il cane Coco dall'essere sotto terr… -