Coppa di Francia 2021/2022: Psg travolge 3-0 il Feignies-Aulnoye (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il PSG travolge 3-0 il Feignies-Aulnoye nel primo turno della Coppa di Francia 2021/2022. I parigini, senza Leo Messi, passano subito in vantaggio con il rigore trasformato da Kylian Mbappé (16?) e raddoppia con Mauro Icardi, anch’esso a segno dal dischetto (30?). Nella ripresa Mbappé firma la doppietta personale direzionando in rete il bel passaggio ricevuto da Dagba per il definitivo 3-0. Il Paris Saint-Germain accede dunque ai sedicesimi di finale senza troppi problemi e continua la sua avventura nel torneo nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il PSG3-0 ilnel primo turno delladi. I parigini, senza Leo Messi, passano subito in vantaggio con il rigore trasformato da Kylian Mbappé (16?) e raddoppia con Mauro Icardi, anch’esso a segno dal dischetto (30?). Nella ripresa Mbappé firma la doppietta personale direzionando in rete il bel passaggio ricevuto da Dagba per il definitivo 3-0. Il Paris Saint-Germain accede dunque ai sedicesimi di finale senza troppi problemi e continua la sua avventura nel torneo nazionale. SportFace.

Advertising

tvdellosport : ??Cancellato il match di Coppa di Francia tra #Paris e #Lione Durante l’intervallo scoppia il caos con i tifosi d… - GoalItalia : Il Bordeaux vince 10-0 in Coppa di Francia: l'ex Milan Niang segna 4 goal nel giorno del suo compleanno ?? - tommasoarmando2 : Questo pesantissimo gol in coppa di Francia contro degli scappati di casa porta il cane Coco dall'essere sotto terr… - sportface2016 : #CoupedeFrance #EFAPSG Coppa di Francia 2021/2022: il #PSG travolge 3-0 il #FeigniesAulnoye - Bianca34874951 : RT @CosimoBartoloni: Da Maiotta a Bordeaux. Si sono fatti 8 mila km per giocare il trentaduesimo di Coppa di Francia, e la partita è finita… -