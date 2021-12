Coppa d'Africa, i convocati partono già il 27. E possono star fuori fino a 52 giorni (Di domenica 19 dicembre 2021) La Coppa d'Africa inizierà il 9 gennaio, ma continua ad essere argomento di dibattito. Perché i club europei devono cedere la maggior parte dei giocatori impegnati nel torneo, e tra le regole imposte ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Lad'inizierà il 9 gennaio, ma continua ad essere argomento di dibattito. Perché i club europei devono cedere la maggior parte dei giocatori impegnati nel torneo, e tra le regole imposte ...

