Coppa d’Africa: “Anguissa e Koulibaly convocati. Il dubbio del CT della Nigeria fa felice Spalletti” (Di domenica 19 dicembre 2021) Anguissa e Koulibaly saranno in Coppa d’Africa. Il ct della Nigeria in caso di mancata convocazione, ha trovato il sostituto di Osimhen. Coppa d’Africa:Anguissa E Koulibaly convocati Mancano due settimane, tra dubbi, incertezze e qualche paura di troppo. La Coppa d’Africa è pronta al via e e riguarderà anche il Napoli: Zambo Anguissa, infatti, è già stato inserito nell’elenco dei convocati di Toni Conceicao ed è atteso subito dopo Natale (27 dicembre) in Camerun, per aggregarsi al gruppo e iniziare la competizione. Anguissa non dimentica il campionato e risponde ai tifosi del Napoli: “Questo è il motivo per cui ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021)saranno in. Il ctin caso di mancata convocazione, ha trovato il sostituto di Osimhen.Mancano due settimane, tra dubbi, incertezze e qualche paura di troppo. Laè pronta al via e e riguarderà anche il Napoli: Zambo, infatti, è già stato inserito nell’elenco deidi Toni Conceicao ed è atteso subito dopo Natale (27 dicembre) in Camerun, per aggregarsi al gruppo e iniziare la competizione.non dimentica il campionato e risponde ai tifosi del Napoli: “Questo è il motivo per cui ...

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - napolipiucom : Coppa d'Africa: 'Anguissa e Koulibaly convocati. Il dubbio del CT della Nigeria fa felice Spalletti' #coppaafgrica… - cielorossonero : RT @MilanPress_it: Milan-Napoli tra infortuni e Coppa D'Africa ?? - julien170905 : @1926Azzurro Ci saranno 4 assenze per la Coppa d'Africa -