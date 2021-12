Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, orario e canale tv Finale Mondiale per club volley: programma e streaming (Di domenica 19 dicembre 2021) oggi domenica 19 dicembre (ore 16.30) si gioca Conegliano-VakifBank Istanbul, Finale del Mondiale per club 2021 di volley femminile. Ad Ankara (Istanbul) va in scena l’atto conclusivo che mette in palio il titolo iridato. Le Pantere cercheranno di difendere lo scettro conquistato due anni fa e di puntare al secondo sigillo della storia, mentre le turche punteranno al quarto trionfo per rimpinguare il loro palmares. LIVE Conegliano-VakifBank, Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: si comincia alle 16.30 Le Campionesse del Mondo, capaci di regolare il Minas Tenis clube per 3-1 in semiFinale, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)domenica 19 dicembre (ore 16.30) si giocadelper2021 difemminile. Ad Ankara () va in scena l’atto conclusivo che mette in palio il titolo iridato. Le Pantere cercheranno di difendere lo scettro conquistato due anni fa e di puntare al secondo sigillo della storia, mentre le turche punteranno al quarto trionfo per rimpinguare il loro palmares. LIVEperin DIRETTA: si comincia alle 16.30 Le Campionesse del Mondo, capaci di regolare il Minas Tenise per 3-1 in semi, ...

