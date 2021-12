Conegliano cede il trono, il Mondiale va a Istanbul (Di domenica 19 dicembre 2021) Vakif Istanbul - Conegliano 3 - 2 (25 - 15, 22 - 25, 25 - 22, 22 - 25, 15 - 7) Conegliano cede lo scettro. Dopo due anni in cui aveva vinto tutti i tornei a cui aveva partecipato, nella finale del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Vakif3 - 2 (25 - 15, 22 - 25, 25 - 22, 22 - 25, 15 - 7)lo scettro. Dopo due anni in cui aveva vinto tutti i tornei a cui aveva partecipato, nella finale del ...

