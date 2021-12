Concorsi pubblici, affari privati: da quando al governo c’è Brunetta 50 milioni di bandi pubblici li hanno vinti sempre gli stessi (Di domenica 19 dicembre 2021) È il 27 aprile 2021 e un disinvolto ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta annuncia davanti alla Commissione affari Costituzionali del Senato che «per il concorso di Roma Capitale è già previsto il come, nel rispetto delle norme Covid e il dove: Fiera di Roma». E aggiunge: «Abbiamo subito pensato al sistema fieristico italiano anche per una ragione opportunistica. Da tanto tempo non battono un chiodo dal punto di vista economico, visto che le fiere sono bloccate, è un modo per farle riaprire e lavorare». Peccato che l’avviso pubblico per il maxiconcorso da 1.512 posti era stato appena divulgato e i termini per presentare le offerte scadevano il 14 maggio. Quindi il vincitore del bando ad aprile era ancora totalmente sconosciuto. Brunetta ci dice che il suo «è stato un esempio come un altro. Ho citato mille volte le ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) È il 27 aprile 2021 e un disinvolto ministro per la Pubblica Amministrazione Renatoannuncia davanti alla CommissioneCostituzionali del Senato che «per il concorso di Roma Capitale è già previsto il come, nel rispetto delle norme Covid e il dove: Fiera di Roma». E aggiunge: «Abbiamo subito pensato al sistema fieristico italiano anche per una ragione opportunistica. Da tanto tempo non battono un chiodo dal punto di vista economico, visto che le fiere sono bloccate, è un modo per farle riaprire e lavorare». Peccato che l’avviso pubblico per il maxiconcorso da 1.512 posti era stato appena divulgato e i termini per presentare le offerte scadevano il 14 maggio. Quindi il vincitore del bando ad aprile era ancora totalmente sconosciuto.ci dice che il suo «è stato un esempio come un altro. Ho citato mille volte le ...

